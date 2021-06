Europei | Mancini | ‘vittoria meritata | questa sofferenza può farci bene’**

(Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – “L’abbiamo portata a casa perché lo abbiamo meritato anche se alla fine abbiamo subito questo gol che prima o poi avremmo dovuto subire. Nel primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol, nella ripresa siamo calati ma l’abbiamo voluta e l’abbiamo vinta”. Così il ct azzurro Roberto, ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-1 ai supplementari sull’Austria che qualifica gli azzurri ai quarti dell’Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

2021, il tabellone: tutte le partite del torneo Il secondo tempo è peggio del primo , quasi ...tenta di correre ai ripari cambiando due terzi del centrocampo con Locatelli e Pessina, ...l'ha risolta pescando dalla panchina con Chiesa e Pessina subentrati verso la fine del ... Fantastica, tra l'altro, la storia dell'atalantino che non era stato nemmeno convocato per gli...Oltre ai due gol contro l'Austria che possono valere l'accesso ai quarti di finale, l'Italia esulta per un altro piccolo record agli ...L'Italia piega 2-1 l'Austria dopo i tempi supplementari e approda ai quarti di finale degli Europei: a segno Chiesa e Pessina ...