**Europei: Letta, 'inginocchiarsi? E' noto cosa penso ma esiste la libertà'** (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "E' noto cosa penso, ma esiste la libertà. Vedremo quale sarà la scelta che faranno i nostri giocatori". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24 a proposito della scelta dei calciatori dell'Italia di inginocchiarsi o meno prima della partita con l'Austria agli Europei in solidarietà al movimento 'Black lives matter'.

