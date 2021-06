Europei: Italia e Austria non si inginocchiano in sostegno a Black Lives Matter (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - I giocatori di Austria e Italia, prima del fischio d'inizio del match valido per gli ottavi di finale dell'Europeo a Wembley, non si sono inginocchiati in sostegno a Black Lives Matter, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo. Alla Uefa non sono arrivate richieste in tal senso né dalla Figc né dalla Federcalcio Austriaca. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - I giocatori di, prima del fischio d'inizio del match valido per gli ottavi di finale dell'Europeo a Wembley, non si sono inginocchiati in, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo. Alla Uefa non sono arrivate richieste in tal senso né dalla Figc né dalla Federcalcioca.

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - repubblica : Europei, l'Italia non si inginocchia contro il razzismo - zazoomblog : Europei diretta Italia - Austria: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - #Europei #diretta #Italia #Austria: - versaxex : RT @ismylifeajoke_: la nazionale italiana non si inginocchierà a favore del black lives matter, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a NO… -