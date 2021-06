Europei: Italia - Austria, Mancini ha scelto Verratti (Di sabato 26 giugno 2021) Cade su Marco Verratti, come previsto alla vigilia, la scelta di Roberto Mancini per il centrocampo azzurro in campo nell'ottavo di Euro 2020, contro l'Austria, a Wembley. Nelle formazioni ufficiali, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Cade su Marco, come previsto alla vigilia, la scelta di Robertoper il centrocampo azzurro in campo nell'ottavo di Euro 2020, contro l', a Wembley. Nelle formazioni ufficiali, ...

Advertising

SkySport : ??? 'CHIESA?? CHIESA?? CHIESA??' ? L'Italia batte l'Austria e vola ai quarti ?? Gli HL ?? - Inter : ? | #EURO2020 L’Italia vince ai supplementari e vola ai quarti, Barella in campo per 68 minuti ?? - fattoquotidiano : Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e com… - pampesempre : RT @franciungaro: #Mancini, #Vialli e quell'#abbraccio Basta guardarlo per rivedere la #nostra #storia, la storia di tutti noi, di un'Ital… - DiSoia : Cioè io tipo ai mondiali o anche agli europei di solito tifo Italia, poi Inghilterra e Francia (e poi se c'è qualch… -