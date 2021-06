Europei: Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari, azzurri ai quarti (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'Italia è ai quarti di finale del campionato europeo. Gli azzurri sconfiggono 2-1 l'Austria dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Chiesa al 95' e Pessina al 105'; rete della bandiera dei biancorossi di Kalajdzic. L'Italia aspetta la vincente di Belgio-Portogallo in campo domani sera a Siviglia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'è aidi finale del campionato europeo. Glisconfiggono 2-1 l'grazie ai gol di Chiesa al 95' e Pessina al 105'; rete della bandiera dei biancorossi di Kalajdzic. L'aspetta la vincente di Belgio-Portogallo in campo domani sera a Siviglia.

