**Europei: Italia-Austria 2-0 dopo primo tempo supplementare** (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 2-0 sull'Austria al termine del primo tempo supplementare del match valido per gli ottavi di finale del campionato europeo in corso di svolgimento allo stadio di Wembley a Londra. Di Chiesa al 95' e Pessina al 105' le reti azzurre. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 2-0 sull'al termine delsupplementare del match valido per gli ottavi di finale del campionato europeo in corso di svolgimento allo stadio di Wembley a Londra. Di Chiesa al 95' e Pessina al 105' le reti azzurre.

