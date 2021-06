**Europei: Italia-Austria 0-0 dopo i tempi regolamentari, si va ai supplementari** (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - Terminano sul punteggio di 0-0 i tempi regolamentari di Italia-Austria, ottavo di finale dei campionati europei in corso di svolgimento allo stadio di Wembley a Londra. Le due squadre vanno ai tempi supplementari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - Terminano sul punteggio di 0-0 idi, ottavo di finale dei campionati europei in corso di svolgimento allo stadio di Wembley a Londra. Le due squadre vanno aisupplementari.

