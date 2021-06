Europei: il Galles omaggia Eriksen, Bale consegna a Kjaer una maglia personalizzata (Di sabato 26 giugno 2021) Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) - Non solo la Johan Cruijff Arena, anche il Galles ha omaggiato Christian Eriksen, che non potrà essere in campo nell'ottavo di finale dell'Europeo per il malore accusato durante la sfida contro la Finlandia. Prima del match il capitano dei 'dragoni' Gareth Bale ha consegnato a quello danese Simon Kjaer una maglia del Galles, personalizzata con il nome del centrocampista dell'Inter e il numero 10. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) - Non solo la Johan Cruijff Arena, anche ilhato Christian, che non potrà essere in campo nell'ottavo di finale dell'Europeo per il malore accusato durante la sfida contro la Finlandia. Prima del match il capitano dei 'dragoni' Garethhato a quello danese Simonunadelcon il nome del centrocampista dell'Inter e il numero 10.

