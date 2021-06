Europei | formazioni ufficiali di Italia-Austria | Verratti preferito a Locatelli

(Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - Sono state annunciate ledi, in campo alle 21:00 a Wembley per l'ottavo di finale degli. Formazione confermata per gli azzurri conin campo dal 1' eche parte dalla panchina. Questi gli 11 iniziali.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho,; Berardi, Immobile, Insigne.(4-2-3-1): Bachmann; Laoner, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer; Baumgartner, ...

Advertising

NCN_it : #ITALIA-#AUSTRIA, LE #FORMAZIONI UFFICIALI: #DILORENZO E #INSIGNE TITOLARI! #ItaliaAustria #ITAAUST #EURO2020… - ilbianconerocom : Ottavi Europei, Italia-Austria LIVE: le formazioni ufficiali, out Chiellini e Chiesa - GUERRIERA110 : Europei di calcio, ottavi di finale. Italia-Austria: le probabili formazioni, c'è Verratti - andreastoolbox : Italia Austria, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky Sport - SkySport : #ItaliaAustria, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei formazioni

Goal.com

SECONDA FASE2021, gli ottavi di finale: subito Inghilterra - Germania... Italia - Galles 1 - 0: il videocommento di Ugo Traniufficiali GALLES (4 - 2 - 3 - 1): Ward; Roberts, ...Per gli ottavi di finale degli, Roberto Mancini si porta dietro qualche dubbio che ... Ecco le probabilidi Italia - Austria. Leufficiali di Italia - Austria Italia (4 - ...Londra, 26 giu. - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Austria, in campo alle 21:00 a Wembley per l'ottavo di finale degli Europei. Formazi ...La Sampdoria sfida l'Atalanta nella semifinale delle Final Six del Campionato Primavera 1: le formazioni della partita, dove vederla in tv e streaming ...