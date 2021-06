Europei di calcio 2021, l’Italia affronta l’Austria: una squadra trasformista a sbarrare la strada agli azzurri (Di sabato 26 giugno 2021) Inizia la fase ad eliminazione diretta degli Europei di calcio 2021, le sedici migliori squadre del continente si giocheranno il tutto per tutto per succedere al Portogallo nell’albo d’oro della competizione. C’è anche l’Italia di Roberto Mancini, che allo stadio Wembley di Londra sfiderà l’Austria di Franco Foda, primo passo nella parte più difficile di tabellone. Cammino da applausi per gli azzurri, che hanno chiuso il girone A con tre vittorie, sette reti segnate e nessuna subita. Durante la prima fase Lorenzo Insigne e compagni hanno progressivamente scalato le gerarchie, proponendosi ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Inizia la fase ad eliminazione diretta deglidi, le sedici migliori squadre del continente si giocheranno il tutto per tutto per succedere al Portogallo nell’albo d’oro della competizione. C’è anchedi Roberto Mancini, che allo stadio Wembley di Londra sfideràdi Franco Foda, primo passo nella parte più difficile di tabellone. Cammino da applausi per gli, che hanno chiuso il girone A con tre vittorie, sette reti segnate e nessuna subita. Durante la prima fase Lorenzo Insigne e compagni hanno progressivamente scalato le gerarchie, proponendosi ...

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Gazzetta_it : Lukaku: “Ronaldo capocannoniere? Il campionato l’ho vinto io con l’Inter” #BelgioPortogallo #Euro2020 - jlo_javier : RT @Gazzetta_it: Van Basten e l’arcobaleno: 33 anni fa il gol più bello mai visto all’Europeo - Nicolet88270113 : RT @GiacomoGaruti: In Qatar l'omosessualità viene punita con la condanna a morte. Mi aspetto, coerentemente, di vedere milioni di europei s… -