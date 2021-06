Europei: azzurri partiti per Wembley, centinaia di tifosi fuori dall'hotel (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - centinaia di tifosi hanno caricato gli azzurri all'uscita dell'hotel prima di salire sul pullman per andare a Wembley dove alle 21 scenderanno in campo contro l'Austria nell'ottavo di finale dei campionati Europei. I tifosi hanno cantato a squarciagola l'inno davanti a giocatori e staff tecnico tesi, concentrati e un po' emozionati. Il capitano Giorgio Chiellini ha sorriso e ringraziato, il vice capitano Bonucci ha salutato dal pullman. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) -dihanno caricato gliall'uscita dell'prima di salire sul pullman per andare adove alle 21 scenderanno in campo contro l'Austria nell'ottavo di finale dei campionati. Ihanno cantato a squarciagola l'inno davanti a giocatori e staff tecnico tesi, concentrati e un po' emozionati. Il capitano Giorgio Chiellini ha sorriso e ringraziato, il vice capitano Bonucci ha salutato dal pullman.

