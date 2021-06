Europei 2021 – Tiri Mancini | Italia-Austria è una saga: quella volta che si affrontarono sotto il fascismo (Di sabato 26 giugno 2021) Domenica 3 giugno 1934, Anno XII dell’era fascista, stadio San Siro di Milano, 45mila spettatori. Un temporale si è abbattuto su Milano. Il campo è viscido, c’è fango. Terreno pesante, spiega alla radio Nicolò Carosio che è la “voce” dei Mondiali organizzati dall’Italia. In semifinale stanno per affrontarsi la nazionale Italiana e quella Austriaca. Mathias Sindelar, il “Mozart” del pallone, ricorda ai compagni del celebre Wunderteam che proprio lo stesso giorno, dieci anni prima, è scomparso Franz Kafka, il suo tifoso più illustre: “Se battiamo l’Italia, gli voglio dedicare la vittoria”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Domenica 3 giugno 1934, Anno XII dell’era fascista, stadio San Siro di Milano, 45mila spettatori. Un temporale si è abbattuto su Milano. Il campo è viscido, c’è fango. Terreno pesante, spiega alla radio Nicolò Carosio che è la “voce” dei Mondiali organizzati dall’. In semifinale stanno per affrontarsi la nazionalena eca. Mathias Sindelar, il “Mozart” del pallone, ricorda ai compagni del celebre Wunderteam che proprio lo stesso giorno, dieci anni prima, è scomparso Franz Kafka, il suo tifoso più illustre: “Se battiamo l’, gli voglio dedicare la vittoria”. ...

