Euro 2020, Saviano: “Nazionale in ginocchio per dare segnale” (Di sabato 26 giugno 2021) “Quel gesto così simbolico è degno di rispetto e di umanità, si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?” si interroga lo scrittore Roberto Saviano in un video su Twitter a proposito della scelta dei calciatori della Nazionale di inginocchiarsi o meno prima della partita con l’Austria agli Europei in solidarietà al movimento ‘Black lives matter’. “Lo si fa, ispirandosi a un gesto, quello di Martin Luther King, quando furono arrestati centinaia di attivisti perché chiedevano il diritto di voto per gli afroamericani. “La nostra è una lotta solidale, noi ci inginocchiamo per mostrare l’amore verso l’altro” aggiunge, sostenendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) “Quel gesto così simbolico è degno di rispetto e di umanità, si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?” si interroga lo scrittore Robertoin un video su Twitter a proposito della scelta dei calciatori delladi inginocchiarsi o meno prima della partita con l’Austria aglipei in solidarietà al movimento ‘Black lives matter’. “Lo si fa, ispirandosi a un gesto, quello di Martin Luther King, quando furono arrestati centinaia di attivisti perché chiedevano il diritto di voto per gli afroamericani. “La nostra è una lotta solidale, noi ci inginocchiamo per mostrare l’amore verso l’altro” aggiunge, sostenendo ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - juventusfc : Fra #EURO2020 e #CopaAmerica, il recap di una giornata molto... ??? #?ForzaJuve - CorSport : La #Roma ha scelto: sarà #RuiPatricio il nuovo portiere - giovastro73 : RT @Enrico__Costa: Secondo “il Sole 24 ore” in 6 anni (2015-2020) sono state pronunciate condanne penali a pena pecuniaria per 16 miliardi… - ReTwitStorm_ita : #Europei in TV: oggi #Scattano gli #Ottavi, l’#Italia #Sfida l’#Austria – Il #Calendario delle partite… -