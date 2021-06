Euro 2020 ottavi di finale, stasera Italia-Austria: le probabili formazioni (Di sabato 26 giugno 2021) Sta per iniziare la fase più calda degli Europei, alle 18:00 infatti scenderanno in campo Galles e Danimarca per il primo ottavo di finale della competizione, mentre alle 21:00 il secondo ottavo di finale vedrà sfidarsi Italia e Austria. Euro 2020 entra sul serio e torna il nostro appuntamento con le probabili formazioni. Quale sarà l’11 mandato in campo da Roberto Mancini per questa gara dentro-fuori? Un sorteggio abbordabile per gli azzurri che dopo aver giocato tre partite in casa all’Olimpico stasera affronteranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 giugno 2021) Sta per iniziare la fase più calda deglipei, alle 18:00 infatti scenderanno in campo Galles e Danimarca per il primo ottavo didella competizione, mentre alle 21:00 il secondo ottavo divedrà sfidarsientra sul serio e torna il nostro appuntamento con le. Quale sarà l’11 mandato in campo da Roberto Mancini per questa gara dentro-fuori? Un sorteggio abbordabile per gli azzurri che dopo aver giocato tre partite in casa all’Olimpicoaffronteranno ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - juventusfc : Fra #EURO2020 e #CopaAmerica, il recap di una giornata molto... ??? #?ForzaJuve - FinestreArte : Tutti pronti per Italia-Austria? E noi oggi vi portiamo proprio in Austria ???? Tappa numero 16 del nostro viaggio tr… - Septiyansyah96 : RT @EURO2020Hero: @chelseaindo @chelseaindo, sei uno dei nostri #EURO2020Hero! Il tuo post ha conquistato gli schermi giganti della Fan Zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro 2020: Galles - Danimarca LIVE Commenta per primo Dentro o fuori, inizia la fase a eliminazione diretta. Galles e Danimarca si affrontano alle 18 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per il primo ottavo di finale di Euro 2020: da una parte i britannici, qualificata come seconda nel gruppo A alle spalle dell'Italia; dall'altra gli scandinavi, che hanno chiuso la fase a gironi secondi dietro al Belgio (gruppo B). ...

Ronaldo, quanto amore per Georgina: spunta la foto sui parastinchi Portogallo Tutte le notizie sulla squadra

Euro2020, la Top11 dei gironi: un solo italiano, c'è Ronaldo Tuttosport Euro 2020 – Galles-Danimarca ore 18,00, le formazioni ufficiali Alle ore 18,00 il Galles di Page affronterà la Danimarca di Kasper Hjulmand per gli ottavi di finale di Euro 2020. Le formazioni ufficiali . Per il Galles: Ward D. (P) 7, Allen J. 11, Bale G. (C) 4, ...

Galles-Danimarca live dalle 18: è il match che apre gli ottavi di finale Inizieranno stasera alle ore 18 gli ottavi di finale di Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Galles, seconda classificata del girone A (quello dell'Italia), e ...

Commenta per primo Dentro o fuori, inizia la fase a eliminazione diretta. Galles e Danimarca si affrontano alle 18 alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per il primo ottavo di finale di: da una parte i britannici, qualificata come seconda nel gruppo A alle spalle dell'Italia; dall'altra gli scandinavi, che hanno chiuso la fase a gironi secondi dietro al Belgio (gruppo B). ...Portogallo Tutte le notizie sulla squadraAlle ore 18,00 il Galles di Page affronterà la Danimarca di Kasper Hjulmand per gli ottavi di finale di Euro 2020. Le formazioni ufficiali . Per il Galles: Ward D. (P) 7, Allen J. 11, Bale G. (C) 4, ...Inizieranno stasera alle ore 18 gli ottavi di finale di Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Galles, seconda classificata del girone A (quello dell'Italia), e ...