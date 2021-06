Euro 2020 | Ottavi di finale | passano Danimarca e Italia

(Di domenica 27 giugno 2021) Ai quarti dile prime squadre a qualificarsi sono. I danesi hanno dilagato contro un Galles assai appannato. Gli Azzurri ha giocato duediquesta sera: i primi di sofferenza e difficoltà durante i tempi regolamentari e poi la svolta nei supplementari. Due dei tre subentrati segnano nel primo extra time: Chiesa al 95?, Pessina al 105?. E’ finita 2 a 1; per gli austriaci segna Kalajdzic (114?). L’episodio che ha cambiato l’inerzia della partita è stato il gol annullato da Taylor a Arnautovic. Adesso la nostra Nazionale volerà a Monaco per incontrare ...

Advertising

SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - Agato_Agato : RT @SkySport: ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport #SkyEuro2020 #… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport #SkyEuro2020 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

APPROFONDIMENTIItalia - Austria, nuovo record di imbattibilità degli... IN CENTRO Video ROMA Foto ROMA Italia - Austria, inno e fumogeni tricolori a Piazza del Popolo... CALCIO Italia - ...Matteo Pessina è stato il match winner della gara contro l'Austria. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell'Italia Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ed il gol ...SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 12' Ultimi tre minuti di gara. 10' Intanto Belotti conquista un fallo importantissimo. 8' GOL AUSTRIA! Cross sul primo palo, male qui Donnarumma, ...Gli Azzurri scendono in campo a Wembley alle ore 21 per gli ottavi di finale Via alla fase a eliminazione diretta. Archiviata in modo ottimale la pratica girone (3 vittorie, 7 gol segnati e 0 subiti), ...