Euro 2020 | Mancini indovina le sostituzioni | Chiesa decisivo | Spinazzola instancabile | ottimo Acerbi in difesa – Il PagellOpen di Italia-Austria

(Di domenica 27 giugno 2021) G. Donnarumma, 7: per la prima volta si trova impegnato in parate complicate. Si fa trovare pronto nel secondo tempo supplementare con una grande parata. G. Di Lorenzo, 6.5: Si fa trovare pronto nelle chiusure. Qualche errore di troppo in disimpegno. Durante i due tempi regolari manca la sua velocità sulla fascia destra. La ritrova nei supplementari. L. Bonucci, 6: Si perde nel primo tempo. Ritrova la lucidità nel resto della partita. F., 7: Si fa sempre trovare pronto. Recuperi precisi e dà certezza a tutto il reparto difensivo. L., 8.5: Che cosa gli si può dire? Non si risparmia mai. La sua cavalcata sulla sinistra è ...