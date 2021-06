Euro 2020, Kovacic: “Busquets il motore della Spagna, dovremo pressarli molto” (Di sabato 26 giugno 2021) Il centrocampista della Croazia Mateo Kovacic ha parlato prima della sfida contro la Spagna, valida per gli ottavi di finale degli Europei 2020: “Nella nazionale spagnola ci sono troppe individualità, ma non le elencherò tutte. dovremo prestare molta attenzione a Sergio Busquets, il motore della squadra. Sarà importante pressare tanto gli avversari e stare molto attenti“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Il centrocampistaCroazia Mateoha parlato primasfida contro la, valida per gli ottavi di finale deglipei: “Nella nazionale spagnola ci sono troppe individualità, ma non le elencherò tutte.prestare molta attenzione a Sergio, ilsquadra. Sarà importante pressare tanto gli avversari e stareattenti“. SportFace.

