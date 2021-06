Euro 2020, Italia-Austria in campo alle 21 (Di sabato 26 giugno 2021) Italia e Austria stanno per scendere in campo a Wembley per il secondo degli ottavi di finale di Euro 2020. Nel primo match, la Danimarca ha travolto il Galles per 4-0. Sono state annunciate le formazioni ufficiali per la sfida di Londra. Schieramento confermato per gli azzurri con Verratti in campo dal 1? e Locatelli che parte dalla panchina. Questi gli 11 iniziali. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Austria (4-2-3-1): Bachmann; Laoner, ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021)stanno per scendere ina Wembley per il secondo degli ottavi di finale di. Nel primo match, la Danimarca ha travolto il Gs per 4-0. Sono state annunciate le formazioni ufficiali per la sfida di Londra. Schieramento confermato per gli azzurri con Verratti indal 1? e Locatelli che parte dalla panchina. Questi gli 11 iniziali.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.(4-2-3-1): Bachmann; Laoner, ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Chiellini: 'L'Austria è una buona squadra. Mancini ci ha detto di divertirci' ITALIA AUSTRIA CHIELLINI - Ormai manca poco all'inizio di Italia - Austria . Il match è valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 . Giorgio Chiellini , nonostante non sarà della sfida, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Rai Sport e Sky Sport. Intervista Chiellini: sulla partita contro l'Austria 'Cosa ci ha ...

Ultime Notizie Roma del 26 - 06 - 2021 ore 20:10 ...nella Top Ten britannica anche la prima posizione della classifica hot hard rock Songs di billboard statunitense i complimenti alla band Roma Maura passiamo allo sport il calcio euro 2020 tra un'ora ...

Euro 2020, Italia-Austria: il LIVE Italia e Austria si affrontano nel secondo ottavo di Euro 2020: il racconto LIVE del match Dentro o fuori, l’Italia si gioca il cammino a Euro 2020 in un’unica partita. A Wembley gli azzurri sfidano l ...

