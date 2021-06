Euro 2020, Italia-Austria, Chiellini fa una gaffe virale: “Ci inginocchieremo per combattere il Nazismo” (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano della Nazionale Italiana Chiellini fa una gaffe prima del fischio d’inizio della partita Italia-Austria Euro 2020: “combatteremo il Nazismo” Oggi, sabato 26 giugno 2021 gioca l’Italia contro l’Austria per gli Europei di Calcio 2020. Come è noto, la Nazionale degli Azzurri ha fatto piuttosto discutere, poiché quasi tutti i giocatori hanno deciso di non inginocchiarsi per il Black Lives Matter, movimento attivista internazionale che combatte le ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano della Nazionalenafa unaprima del fischio d’inizio della partita: “mo il” Oggi, sabato 26 giugno 2021 gioca l’contro l’per glipei di Calcio. Come è noto, la Nazionale degli Azzurri ha fatto piuttosto discutere, poiché quasi tutti i giocatori hanno deciso di non inginocchiarsi per il Black Lives Matter, movimento attivista internazionale che combatte le ...

