Euro 2020, Henderson: “Germania? Non vediamo l’ora di scendere in campo” (Di sabato 26 giugno 2021) Jordan Henderson, centrocampista dell’Inghilterra, ha commentato l’ottavo di finale di Euro 2020 che vedrà i Three Lions fronteggiare la Germania: “E’ una partita molto importante e non vediamo l’ora. Sapevamo che qualunque squadra avremmo affrontato sarebbe stata una grande sfida e lo sarà sicuramente contro la Germania. Dobbiamo prepararci bene, essere pronti per la prossima settimana e dare il massimo contro di loro. E’ una partita speciale per i giocatori, i tifosi, ma anche per gli altri spettatori. E’ un grande match ed è questo che amiamo di questi tornei. E’ molto ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Jordan, centrocampista dell’Inghilterra, ha commentato l’ottavo di finale diche vedrà i Three Lions fronteggiare la: “E’ una partita molto importante e non. Sapevamo che qualunque squadra avremmo affrontato sarebbe stata una grande sfida e lo sarà sicuramente contro la. Dobbiamo prepararci bene, essere pronti per la prossima settimana e dare il massimo contro di loro. E’ una partita speciale per i giocatori, i tifosi, ma anche per gli altri spettatori. E’ un grande match ed è questo che amiamo di questi tornei. E’ molto ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - juventusfc : Fra #EURO2020 e #CopaAmerica, il recap di una giornata molto... ??? #?ForzaJuve - Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - cicalino3 : Euro 2020, se l’Austria deciderà di inginocchiarsi per il Black Lives Matter lo faranno anche tutti gli azzurri - O… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Euro2020, il ranking per calciatori della Uefa -