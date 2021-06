Euro 2020, al via Italia-Austria: gli Azzurri non si inginocchiano prima del calcio di inizio (Di sabato 26 giugno 2021) Tutti i 22 giocatori in campo, nella sfida tra Italia e Austria, hanno deciso di non inginocchiarsi contro il razzismo. Già questa mattina, dagli Azzurri era trapelato che si sarebbero inginocchiati solo se anche i calciatori Austriaci l’avessero fatto. E così, prima del fischio d’inizio della partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, la squadra di Mancini ha seguito quanto fatto dagli avversari. Nel match contro il Galles erano stati in cinque, Belotti, Bernardeschi, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi, a compiere il gesto diventato ormai ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Tutti i 22 giocatori in campo, nella sfida tra, hanno deciso di non inginocchiarsi contro il razzismo. Già questa mattina, dagliera trapelato che si sarebbero inginocchiati solo se anche i calciatorici l’avessero fatto. E così,del fischio d’della partita valida per gli ottavi di finale di, la squadra di Mancini ha seguito quanto fatto dagli avversari. Nel match contro il Galles erano stati in cinque, Belotti, Bernardeschi, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi, a compiere il gesto diventato ormai ...

