Esternalizzare le frontiere: soldi al Gendarme turco Erdogan e agli aguzzini libici (Di sabato 26 giugno 2021) Libia, i mercenari restano, i medici 'partono' Scrive Francesco Coluzzi su f anpage.it : 'Libia, in cui vengono rinchiusi migliaia di migranti e rifugiati, sono in aumento. Così tanto da portare i ...

Migranti, accordi con Turchia e Libia: "Non esternalizzare le frontiere" Redattore Sociale Migranti, accordi con Turchia e Libia: "Non esternalizzare le frontiere" Ripamonti (Astalli): "Sono anni che vediamo i tragici effetti degli accordi: morti in mare, violenze e abusi ai danni dei migranti". Necessario "un cambio di visione politica e strategica a tutti i li ...

