Esce di strada con la Ferrari che si ribalta, 2 feriti gravi (Di sabato 26 giugno 2021) Incidente stradale a Serdiana, nel sud della Sardegna: una Ferrari Esce di strada, si ribalta e danneggia una condotta del gas. Due i feriti portati in ospedale in codice rosso. Dopo la richiesta di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Incidentele a Serdiana, nel sud della Sardegna: unadi, sie danneggia una condotta del gas. Due iportati in ospedale in codice rosso. Dopo la richiesta di ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Esce di strada con la Ferrari che si ribalta, 2 feriti gravi Incidente nel sud Sardegna, danni… - walden58 : @dan_grossi @iris_versari Se non fosse troppo ingombrante, sarebbe da raccomandare ad ogni donna che esce per strada. - youtgnet : Serdiana, con la Ferrari contro la condotta del gas: due feriti gravi - zazoomblog : Ha un infarto al volante ed esce fuori strada: 38enne muore nel Brindisino - #infarto #volante #fuori #strada: - CAGLIARILIVEAPP : Serdiana, Auto esce di strada provocando la rottura di una condotta del gas. Due feriti in codice rosso -