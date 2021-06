Erling Haaland | il pranzo da record del calciatore | conto da mezo milione di euro e mancia da 30mila a Mykonos

(Di sabato 26 giugno 2021) Non solo non ha battuto ciglio quando si è visto consegnare unda mezzodiper il, ma ha pure lasciato al ristoratore una “generosa”da. È quanto ha fatto il, fuoriclasse del Borussia Dortmund, in vacanza con gli amici sull’isola greca di. Secondo quanto riportato dal quotidiano greco Sportime,ha organizzato undurato quasi sei ore, con cibo a volontà a fiumi di champagne Cristal ...

Il Fatto Quotidiano

''Ha pagato un conto da mezzo milione di euro poi non contento ha lasciato una mancia al ristorante da 30 mila euro'' ., in vacanza con amici a Mykonos, si è concesso un pranzo senza limiti tra bottiglie di champagne Crystal Vintage e lussi di ogni genere. A 21 anni è già considerato uno degli ..., cena con champagnesta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia, dopo la lunga stagione in Bundesliga e la mancata qualificazione agli Europei con la sua Norvegia. A ...CONTO DA MEZZO MILIONE DI EURO E ALTRI 30MILA DI MANCIA Il pranzo da record del calciatore non è passato inosservato a Mykonos ...Milano, 26 giugno 2021 - Senza Europeo, Erling Haaland si sta godendo le vacanze a Mykonos. Eccome se se le sta godendo. L'attaccante del Borussia Dortmund non sta assolutamente badando a spese. Basti ...