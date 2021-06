Emilio Fede e il 'blitz' all'alba della polizia in albergo dopo il funerale della moglie: 'Trattato come un boss' (Di sabato 26 giugno 2021) L'ex direttore del Tg4 svegliato alle 4 del mattino da due agenti della Questura, venuti a controllare se fosse in regola con le autorizzazione del tribunale di Sorveglianza di Milano per spostarsi a ... Leggi su today (Di sabato 26 giugno 2021) L'ex direttore del Tg4 svegliato alle 4 del mattino da due agentiQuestura, venuti a controllare se fosse in regola con le autorizzazione del tribunale di Sorveglianza di Milano per spostarsi a ...

sottolacanicola : RT @ardigiorgio: Fate schifo - leggoit : Emilio Fede svegliato alle 4 da due agenti in hotel a Napoli: cosa è successo - isladecoco7 : RT @ardigiorgio: Fate schifo - tempoweb : Polizia in camera alle 4 del mattino, Emilio Fede trattato come un boss #emiliofede #arresti #napoli… - GiulioIvano : RT @GiuseppePalma78: Barbarie. Irrompono nella notte per chiedere ad Emilio Fede, 90 anni, di mostrare il documento con cui il Tribunale d… -