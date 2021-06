Emilio Fede, brusco risveglio: lo sfogo dell’ex giornalista (Di sabato 26 giugno 2021) Emilio Fede ha da poco perso la moglie. L’ex giornalista ha avuto anche un altro brutto episodio, che non ha gradito e sul quale si sfoga. Emilio Fede si sfoga per un episodio spiacevole (Screen Youtube)Da qualche giorno Emilio Fede ha perso sua moglie Diana De Feo. La donna è morta ad 84 anni a Napoli nella sua casa di Villa Lucia. La donna si trovava lì per una riabilitazione a causa di una malattia che, alla fine, ha avuto il sopravvento. Il marito invece non era presente, come spiega in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Leggi ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021)ha da poco perso la moglie. L’exha avuto anche un altro brutto episodio, che non ha gradito e sul quale si sfoga.si sfoga per un episodio spiacevole (Screen Youtube)Da qualche giornoha perso sua moglie Diana De Feo. La donna è morta ad 84 anni a Napoli nella sua casa di Villa Lucia. La donna si trovava lì per una riabilitazione a causa di una malattia che, alla fine, ha avuto il sopravvento. Il marito invece non era presente, come spiega in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Leggi ...

