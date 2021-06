Emilio Fede, blitz della polizia nel cuore della notte: “Trattato come un boss, mi hanno svegliato alle 4 del mattino dopo il funerale di mia moglie Diana De Feo” (Di sabato 26 giugno 2021) blitz della polizia nel cuore della notte a Napoli per controllare Emilio Fede. È stato lo stesso giornalista ex direttore del Tg4 a raccontare quanto successo a Il Roma, ripreso da Il Riformista: i fatti sono successi intorno alle 4 della notte di venerdì 24 giugno, all’indomani dei funerali di sua moglie Diana De Feo, scomparsa martedì all’età di 84 anni. Due agenti della questura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021)nela Napoli per controllare. È stato lo stesso giornalista ex direttore del Tg4 a raccontare quanto successo a Il Roma, ripreso da Il Riformista: i fatti sono successi intornodi venerdì 24 giugno, all’indomani dei funerali di suaDe Feo, scomparsa martedì all’età di 84 anni. Due agentiquestura di ...

Advertising

sottolacanicola : RT @ardigiorgio: Fate schifo - leggoit : Emilio Fede svegliato alle 4 da due agenti in hotel a Napoli: cosa è successo - isladecoco7 : RT @ardigiorgio: Fate schifo - tempoweb : Polizia in camera alle 4 del mattino, Emilio Fede trattato come un boss #emiliofede #arresti #napoli… - GiulioIvano : RT @GiuseppePalma78: Barbarie. Irrompono nella notte per chiedere ad Emilio Fede, 90 anni, di mostrare il documento con cui il Tribunale d… -