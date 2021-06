Élite 5, cast e new entry: ecco chi lascia la serie e quando inizia la nuova stagione (Di sabato 26 giugno 2021) Le riprese di Elite 5 sono ufficialmente terminate. Nel frattempo su Netflix, dallo scorso 18 giugno 2021 è possibile vedere la quarta stagione che racconta un nuovo anno a Las Encinas, compresi nuovi ingressi nella scuola. Nella stagione ancora inedita, che vedremo tra alcuni mesi, gli studenti saranno pronti ad accogliere altre tre new entry.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 giugno 2021) Le riprese di Elite 5 sono ufficialmente terminate. Nel frattempo su Netflix, dallo scorso 18 giugno 2021 è possibile vedere la quartache racconta un nuovo anno a Las Encinas, compresi nuovi ingressi nella scuola. Nellaancora inedita, che vedremo tra alcuni mesi, gli studenti saranno pronti ad accogliere altre tre new.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

