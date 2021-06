Elio Petri e il cinema politico italiano, Alfredo Rossi: “Ho conosciuto l’uomo e…” (Di sabato 26 giugno 2021) Alfredo Rossi ha scritto per Mimesis Editore il saggio cinematografico “Elio Petri e il cinema politico italiano. La piazza carnevalizzata”. L’abbiamo intervistato. Alfredo Rossi Elio PetriDopo Lontano dal cinema (Mimesis) e La via lattea (Gremese), usciti nel 2020, l’autore torna con questa opera che va a raccontare uno dei più grandi artisti della storia del cinema italiano e non solo. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo in ... Leggi su altranotizia (Di sabato 26 giugno 2021)ha scritto per Mimesis Editore il saggiotografico “e il. La piazza carnevalizzata”. L’abbiamo intervistato.Dopo Lontano dal(Mimesis) e La via lattea (Gremese), usciti nel 2020, l’autore torna con questa opera che va a raccontare uno dei più grandi artisti della storia dele non solo. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo in ...

Advertising

Robylodger : RT @fearofyou: Vuoi salire da me?, Elio Petri (1970) - fearofyou : Vuoi salire da me?, Elio Petri (1970) - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Da La classe operaia va in paradiso di Elio Petri il monologo di Lulù sullo sfruttamento operaio, i sindacati e gli intel… - sevenblog_it : Da La classe operaia va in paradiso di Elio Petri il monologo di Lulù sullo sfruttamento operaio, i sindacati e gli… - Alessio3R : L'Assassino (Elio Petri, 1961) •••½ -