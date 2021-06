Edilizia, ok al decreto sulla congruità della manodopera: i lavoratori in cantiere dovranno essere in numero proporzionato all’incarico (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha firmato il decreto sul sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nell’Edilizia, in attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 settembre 2020 con i sindacati. Il punto è controllare se la manodopera impiegata in un cantiere sia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto, così da contrastare il lavoro nero. Dal 1° novembre 2021 ogni cantiere dovrà dunque comunicare un numero di dipendenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha firmato ilsul sistema di verificadell’incidenzaimpiegata nell’, in attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 settembre 2020 con i sindacati. Il punto è controllare se laimpiegata in unsia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto, così da contrastare il lavoro nero. Dal 1° novembre 2021 ognidovrà dunque comunicare undi dipendenti ...

