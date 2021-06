Ed Sheeran accusato di plagio: il nuovo singolo è identico ad uno di Amici? (Di sabato 26 giugno 2021) Ed Sheeran ieri ha pubblicato il video di Bad Habits, il suo nuovo singolo pubblicato a due anni di distanza dall’album Divide. In questo tempo Ed, oltre ad esser sopravvissuto ad una pandemia mondiale, ha fatto una figlia, Lyra. “Quando la mia compagna Cherry era incinta di sei mesi ho pensato che da quel momento in poi le acque si sarebbero potute rompere in ogni momento. Così ho fermato gli eccessi e mi sono reso disponibile. Ora con la nascita di mia figlia Lyra è migliorato pure il rapporto con i miei genitori perché ho finalmente capito quello che hanno passato con me!”. Ma la notizia di questo articolo non riguarda la sua vita ... Leggi su biccy (Di sabato 26 giugno 2021) Edieri ha pubblicato il video di Bad Habits, il suopubblicato a due anni di distanza dall’album Divide. In questo tempo Ed, oltre ad esser sopravvissuto ad una pandemia mondiale, ha fatto una figlia, Lyra. “Quando la mia compagna Cherry era incinta di sei mesi ho pensato che da quel momento in poi le acque si sarebbero potute rompere in ogni momento. Così ho fermato gli eccessi e mi sono reso disponibile. Ora con la nascita di mia figlia Lyra è migliorato pure il rapporto con i miei genitori perché ho finalmente capito quello che hanno passato con me!”. Ma la notizia di questo articolo non riguarda la sua vita ...

Advertising

diorvhar : @sunlikesme perché stiamo parlando di ed sheeran e fa ridere che venga accusato per una canzone di un’artista che p… - Ife_Eso : @Martina__B_ Ma Ed Sheeran era stato anche accusato di plagio per shape of you e altre se non sbaglio -