“E mo’ so ca*** tuoi”. Paolo Bonolis, la reazione senza filtri sotto gli occhi della moglie Sonia Bruganelli (Di sabato 26 giugno 2021) Sonia Bruganelli, dopo la conferma la reazione del marito. Paolo Bonolis non si trattiene e dopo la notizia che interessa la due dolce metà, non si tira indietro dal commentare. E il pubblico sarà dalla parte di Sonia Bruganelli nelle nuove vesti di opinionista del Grande Fratello Vip? I dubbi non sembrano esserci, eccezion fatta proprio da parte del marito dell’imprenditrice. Non manca ironia nella reazione di Paolo Bonolis, ma non senza dimenticare anche la verità che, come molti sanno, accompagna da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021), dopo la conferma ladel marito.non si trattiene e dopo la notizia che interessa la due dolce metà, non si tira indietro dal commentare. E il pubblico sarà dalla parte dinelle nuove vesti di opinionista del Grande Fratello Vip? I dubbi non sembrano esserci, eccezion fatta proprio da parte del marito dell’imprenditrice. Non manca ironia nelladi, ma nondimenticare anche la verità che, come molti sanno, accompagna da ...

Advertising

kali_adele : Quindi i miei cari compagni di scuola mi dicevano frasi del tipo: 'mo' sta a ca' tua, tornatene giù in TERRONIA'...… - monchjld : Mo m lav, m vest e sceng, me ne vag for o vic nuov Ca ci sta na guaglioncell biond ca ma fatt annamurà - evilreg : @HellaCool_ita E mo so ca di Cammello - HellaCool_ita : @evilreg e mò so' ca' - RDSca : Mo Farah rate son pari -