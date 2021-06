DS 3 Crossback - Una settimana con la PureTech 130 automatica - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 giugno 2021) Il Diario di bordo di questaha come protagonista la DS 3, piccola crossover dalle ambizioni premium. Per stile e contenuti, la francese rappresenta una sorta di unicum nel suo genere: è lunga 4,12 metri, il che la colloca di diritto tra i modelli a ruote alte più compatti. Larga 1,79, alta 1,53 e con un passo di 2,56 metri, ha un bagagliaio di 350 litri dichiarati in configurazione a cinque posti. La base è la piattaforma Cmp del gruppo Stellantis, la stessa sulla quale nascono la Opel Mokka e la Peugeot 2008: infatti, al pari delle "cugine", la DS 3è disponibile anche in versione puramente elettrica ...