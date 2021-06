Dortmund, Haaland spende 500mila euro in un ristorante a Mykonos: arriva la smentita del norvegese (Di sabato 26 giugno 2021) Un quotidiano greco aveva riferito che “l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha speso 500 mila euro in sei ore in un ristorante sull’isola di Mykonos e ha lasciato una mancia di 30 mila euro al personale”. Ma è immediata la smentita del norvegese, il quale ha risposto al tweet del giornalista con la frase “I think they forgot the main courses” (“Penso che abbiano dimenticato le portate principali”) accompagnata da un’emoji con un pagliaccio. …I think they forgot the main courses Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Un quotidiano greco aveva riferito che “l’attaccante del BorussiaErlingha speso 500 milain sei ore in unsull’isola die ha lasciato una mancia di 30 milaal personale”. Ma è immediata ladel, il quale ha risposto al tweet del giornalista con la frase “I think they forgot the main courses” (“Penso che abbiano dimenticato le portate principali”) accompagnata da un’emoji con un pagliaccio. …I think they forgot the main courses Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling ...

