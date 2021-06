"Divieti assurdi, lo dirò a Draghi". Riparte la guerra, Salvini difende i campani da De Luca: "Non vi meritate questa roba" (Di sabato 26 giugno 2021) Mentre da lunedì prossimo tutti in Italia potranno fare a meno della mascherina all'aperto, non sarà così per i cittadini campani. Vincenzo De Luca ha deciso di mantenere l'obbligo per tutta l'estate. Una decisione che però non è piaciuta a Matteo Salvini: "Il signor De Luca vuole continuare a imporre la mascherina a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi Divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall'altra ci sono inspiegabili Divieti e ideologia". Ecco perché poi il leader della Lega ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Mentre da lunedì prossimo tutti in Italia potranno fare a meno della mascherina all'aperto, non sarà così per i cittadini. Vincenzo Deha deciso di mantenere l'obbligo per tutta l'estate. Una decisione che però non è piaciuta a Matteo: "Il signor Devuole continuare a imporre la mascherina a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall'altra ci sono inspiegabilie ideologia". Ecco perché poi il leader della Lega ha ...

