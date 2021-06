DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: tre minuti di vantaggio per i sei fuggitivi (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Deceuninck-Quick Step e Alpecin Fenix lavorano in testa al gruppo. Intanto è caduto, senza conseguenze, Bernard della Trek-Segafredo. 14.09 Ricordiamo che davanti ci sono Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (Team TotalEnergies), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) e Connor Swift (Arkéa-Samsic). 14.05 Il vantaggio dei fuggitivi si aggira attorno ai tre minuti. 14.02 Perez passa per primo al GPM, secondo Schelling. 13.59 Siamo sulla Cote de Locronan, terzo GPM di giornata (terza ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Deceuninck-Quick Step e Alpecin Fenix lavorano in testa al gruppo. Intanto è caduto, senza conseguenze, Bernard della Trek-Segafredo. 14.09 Ricordiamo che davanti ci sono Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (Team TotalEnergies), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) e Connor Swift (Arkéa-Samsic). 14.05 Ildeisi aggira attorno ai tre. 14.02 Perez passa per primo al GPM, secondo Schelling. 13.59 Siamo sulla Cote de Locronan, terzo GPM di giornata (terza ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: SEI UOMINI IN FUGA (1TAPPA) Le prime notizie che ci giungono dalla Brest - Landerneau e dunque in diretta dalla prima tappa del Tour de France 2021 ci parlano di una fuga ...

