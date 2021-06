DIRETTA Tour de France 2021 | tappa di oggi LIVE | maxi caduta in gruppo | fortunatamente senza grosse conseguenze

(Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Alaphilippe a van der Poel, invece, sono neldi testa. 16.24 Anche Sagan è rimasto staccato. 16.23 Ora ildegli altri favoriti non sembra star più aspettando di Van Aert e Colbrelli. 16.20 Ilsi sta ricomponendo. Sono ancora dietro, però, Colbrelli e Van Aert. 16.18 Van der Poel e Alaphilippe sono inche deve ancora rientrare su quello dei favoriti. 16.16 Pogacar e Roglic sono tra i primi a rientrare neldei primi inseguitori di Schelling. 16.15 I corridori che non sono caduti stanno ...

Advertising

Maria_Intermite : RT @RaiSport: ????? Tour de France 2021 Segui ora la diretta della 1ª tappa #Brest > #Landerneau su @RaiPlay ?? - SmorfiaDigitale : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Schelling in testa con 2'20' su... - digitalsat_it : Sabato #RaiSport, #26Giugno 2021 | diretta #raieuro2020 #ItaliaAustria, #TourDeFrance2021… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: Schelling resta solo al comando - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 prima tappa in DIRETTA: il plotone riprende tutti i fuggitivi tranne Schelling - #France… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Tour

DE FRANCE 2021: SCHELLING ALL'ATTACCO (1TAPPA) Ladella prima tappa delde France 2021 vede novità tra i sei fuggitivi della prima ora, che ricordiamo essere Ide Schelling ...... torneo di qualificazione insimulcast; tornei juniores in(possibile simulcast in ... Accordo che coinvolge anche il padel, con i match del World Padelvisibili in differita sulla ...Terza tappa al Tour de France 2021 e primo vero appuntamento per i velocisti. La frazione, che si correrà ancora in Bretagna, regione scelta per la Grande Partenza di quest’anno, andrà da Lorient a Po ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Van der Poel e Alaphilippe sono in gruppo che deve ancora rientrare su quello dei favoriti. 16.16 Pogacar e Roglic sono tra i primi a rientrare nel grup ...