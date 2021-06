DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: il gruppo prosegue regolare all’inseguimento dei sei fuggitivi (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe, per ora, pedalano in coda al gruppo. 15.30 C’è un po’ di vento, ora, sulla gara. La Deceuninck-Quick Step lavora in testa al plotone. 15.27 La situazione resta stabile con il gruppo che non intende riprendere a breve i fuggitivi. 15.23 Il gruppo va ad andatura regolare, il vantaggio dei fuggitivi resta stabile. 15.20 Mancano 79 chilometri all’arrivo. 15.16 Intanto Schelling passa in testa al quarto GPM di giornata (quarta categoria). 15.15 Caduta in coda al ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe, per ora, pedalano in coda al. 15.30 C’è un po’ di vento, ora, sulla gara. La Deceuninck-Quick Step lavora in testa al plotone. 15.27 La situazione resta stabile con ilche non intende riprendere a breve i. 15.23 Ilva ad andatura, il vantaggio deiresta stabile. 15.20 Mancano 79 chilometri all’arrivo. 15.16 Intanto Schelling passa in testa al quarto GPM di giornata (quarta categoria). 15.15 Caduta in coda al ...

