DIRETTA MotoGP, GP Assen LIVE: risultati e griglia di partenza. 3° Bagnaia, pole di Vinales. Rossi 12° (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 14.53 pole-position di Vinales in 1’31?814, record della pista. 2° Quartararo a 0.071, 3° Bagnaia a 0.302. Seguono Nakagami, Zarco, OLIVEira, Rins, Miller, Aleix Espargarò, Mir, Pol Espargarò e Valentino Rossi. 14.51 Valentino Rossi chiude 12° a 1?105. Il 42enne non è mai stato incisivo in queste qualifiche, peccato. Domani partirà in quarta fila, la top10 è comunque alla portata. 14.51 Caduta finale per Alex ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 14.53-position diin 1’31?814, record della pista. 2° Quartararo a 0.071, 3°a 0.302. Seguono Nakagami, Zarco, Oira, Rins, Miller, Aleix Espargarò, Mir, Pol Espargarò e Valentino. 14.51 Valentinochiude 12° a 1?105. Il 42enne non è mai stato incisivo in queste qualifiche, peccato. Domani partirà in quarta fila, la top10 è comunque alla portata. 14.51 Caduta finale per Alex ...

SkySportMotoGP : ?? Yamaha al comando (?? #FP3) ?? Rossi in top10, Bagnaia in Q1 I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MM93 TORNA A VINCEREEEE ?? ?? Che rimonta di Pecco, super Oliveira I risultati ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? - zazoomblog : MotoGp Assen: qualifiche in diretta. Il live - #MotoGp #Assen: #qualifiche #diretta. - SkySportMotoGP : ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? -