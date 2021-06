Denise Pipitone clamorosa svolta | spunta un nuovo volto L’agghiacciante verità

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - infoitinterno : Denise Pipitone, 'ipocrisia e cattiveria'. Piera Maggio dopo Quarto Grado, bufera social - infoitinterno : Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi parla di Denise Pipitone - infoitinterno : Denise Pipitone, parla Tony, l’ex marito di Piera Maggio, le sue dichiarazioni - infoitinterno : Denise Pipitone, mamma Piera attacca: è una frecciata a Quarto Grado? -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

La trasmissione di Gianluigi Nuzzi continua a parlare del caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel ...Nuovi dettagli emergono sul caso di, la bimba di Mazara Del Vallo scomparsa 17 anni fa. A farsi avanti è stato un ex poliziotto, che non era mai stato ascoltato prima e che ha rivelato dei retroscena importanti sulla ...E ancora: 'Non si tratta di inquirenti, ma di persone 'civili' che hanno riferito alcuni aspetti della vicenda'. 26 giugno 2021 a. a. a. Scoop di Quarto Grado nella puntata di venerdì 25 giugno 2021.Saman Abbas aveva deciso di denunciare ai carabinieri i suoi genitori prima di scomparire nel nulla. La ragazza di origini pachistane che viveva da anni con la famiglia a Novellara, ...