Demiral Roma, la Juventus pensa a uno scambio: i dettagli (Di sabato 26 giugno 2021) Calciomercato Juventus: la Roma continua a seguire Merih Demiral e i bianconeri starebbero pensando a uno scambio Merih Demiral è nella lista dei cedibili della Juventus, con il club bianconero che valuta non meno di 40 milioni di euro il difensore turco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'ex Sassuolo piace soprattutto alla Roma e, come scrive il Corriere dello Sport, la Juve per abbassare la cifra cash potrebbe gradire l'inserimento nella trattativa di Edin Dzeko, a più riprese nei radar della ...

