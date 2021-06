De Luca jr e la Salernitana: “Figc rispetti merito sportivo” (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Figc è stata finora molto attenta, seria e responsabile. Auspichiamo la stessa chiarezza, la stessa serietà nelle prossime ore e la stessa attenzione a rispettare il merito sportivo”. Sulle vicende della Salernitana, in vista delle decisioni di via Allegri sul trust creato ieri da Lotito e Mezzaroma per risolvere il nodo della doppia proprietà, interviene Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera e figlio del governatore della Campania. “La Salernitana – dice – ha conquistato sul campo la serie A e deve necessariamente disputare il campionato di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Laè stata finora molto attenta, seria e responsabile. Auspichiamo la stessa chiarezza, la stessa serietà nelle prossime ore e la stessa attenzione a rispettare il”. Sulle vicende della, in vista delle decisioni di via Allegri sul trust creato ieri da Lotito e Mezzaroma per risolvere il nodo della doppia proprietà, interviene Piero De, vicecapogruppo del Pd alla Camera e figlio del governatore della Campania. “La– dice – ha conquistato sul campo la serie A e deve necessariamente disputare il campionato di ...

