De Luca | “A Napoli poche adesioni alla vaccinazione | così nuovo lockdown a settembre”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 giugno 2021) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, ha commentatosu Facebook l’andamento della campagna vaccinale. Se proseguelaandiamo verso unnel giro di pochi mesi, appena dopo. Nel territorio dell’Asl1 tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose o anche la prima si sono presentati un numero limitatissimo. Oggi (ieri, ndr) su 839 mila vaccinabili ci sono 317 mila mancatee non è un dato sostenibile. Bisogna vaccinarsi in massa ed ...