Daytime Emmy Awards 2021: Jacqueline McInnes Wood (Beautiful) è la migliore attrice. Kelly Clarkson batte Ellen DeGeneres

Jacqueline McInnes Wood In America è arrivata la 48esima edizione dei Daytime Emmy Awards. Ieri sera, venerdì 25 giugno 2021, si è svolta la consegna dei premi per i migliori programmi dal Daytime USA. Una cerimonia che ha consacrato, nuovamente, Jacqueline McInnes Wood, l'interprete di Steffy Forrester in Beautiful, come migliore attrice in una serie drammatica (lo stesso premio che l'ultima volta aveva conquistato nel 2019).

