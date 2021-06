Dall’Inter a Juve e Milan: i ricavi per la Champions 21/22 (Di sabato 26 giugno 2021) La prossima edizione della UEFA Champions League varrà oltre 2 miliardi di euro. E’ quanto emerso da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, dai quali si evince che la cifra che sarà distribuita ai club dalla fase a gironi in avanti aumenterà rispetto a quella per il triennio 2018/21 (1,950 miliardi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 giugno 2021) La prossima edizione della UEFALeague varrà oltre 2 miliardi di euro. E’ quanto emerso da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, dai quali si evince che la cifra che sarà distribuita ai club dalla fase a gironi in avanti aumenterà rispetto a quella per il triennio 2018/21 (1,950 miliardi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Dall’Inter campione a Juve e Milan: i ricavi minimi per la Champions 21/22: La prossima edizione… - cippiriddu : @gestfali @AndreaInterNews Se vuoi un giocatore dall'Atalanta devi andare e pagare, non ti puoi inventare niente. S… - RBonvecchi : @PageOne78029913 @58ForeverSIC @Maicuntent1986 @NandoPiscopo1 Al 90% no poi vedremo come va. Alla fine quest’anno l… - Romanito_21 : Giocatore molto molto forte. L'inter perde una pedina importante, ma per fare cassa devi vendere i pezzi pregiati.… - FrancescoSaya86 : @PolinskiStrikes Sarei curioso di vedere se lukaku e barella andassero a 0 alla juve o al Milan di sentire il comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inter Juve Calciomercato, altra prova pazzesca | Asta per il gioiello: dall’Inter alla Juventus CalcioMercato.it