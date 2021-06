Daka si annuncia al Leicester: «La Premier League è il mio grande sogno» (Di sabato 26 giugno 2021) L’attaccante Patson Daka ha annunciato il suo trasferimento al Leicester in Premier League Patson Daka, attaccante esploso nel Salisburgo, ai microfoni di Krone Zeitung ha annunciato il suo trasferimento in Inghilterra al Leicester. «Vado in Inghilterra, mi trasferirò al Leicester. Mi sono trovato bene qui, il Salisburgo è diventata la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare qui, ma la Premier League è sempre stato il mio grande sogno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) L’attaccante Patsonhato il suo trasferimento alinPatson, attaccante esploso nel Salisburgo, ai microfoni di Krone Zeitung hato il suo trasferimento in Inghilterra al. «Vado in Inghilterra, mi trasferirò al. Mi sono trovato bene qui, il Salisburgo è diventata la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare qui, ma laè sempre stato il mio». L'articolo proviene da ...

