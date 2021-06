Dagli anni Settanta, la popolazione di tonni, pesci spada, squali e di molte altre specie marine è declinata del 90 per cento mentre i rifiuti di plastica e di altre sostanze inquinanti sono cresciuti in quantità equivalente (Di sabato 26 giugno 2021) Gli oceani sono l’immenso cuore blu del nostro pianeta, così vasto e sconfinato da sembrare immune all’azione umana. Invece, nell’arco di mezzo secolo siamo riusciti a metterne a rischio la sopravvivenza. Inquiniamo, distruggiamo gli habitat marini e sfruttiamo in modo indiscriminato le riserve ittiche. Il riscaldamento globale e l’acidificazione delle acque hanno già danneggiato ampie porzioni delle barriere coralline. Sylvia Earle in immersione. Foto di David Doubilet. Non c’è tempo da perdere: dobbiamo agire subito. L’allarme è stato ribadito in occasione dell’ultima Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno scorso. Nel coro degli scienziati, spicca la voce pacata ma ... Leggi su iodonna (Di sabato 26 giugno 2021) Gli oceanil’immenso cuore blu del nostro pianeta, così vasto e sconfinato da sembrare immune all’azione umana. Invece, nell’arco di mezzo secolo siamo riusciti a metterne a rischio la sopravvivenza. Inquiniamo, distruggiamo gli habitat marini e sfruttiamo in modo indiscriminato le riserve ittiche. Il riscaldamento globale e l’acidificazione delle acque hanno già danneggiato ampie porzioni delle barriere coralline. Sylvia Earle in immersione. Foto di David Doubilet. Non c’è tempo da perdere: dobbiamo agire subito. L’allarme è stato ribadito in occasione dell’ultima Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno scorso. Nel coro degli scienziati, spicca la voce pacata ma ...

direzioneprc : Dagli anni 89 250 miliardi di euro sono passati dalle tasche dei lavoratori ai profitti e alle rendite… - UomoZucca : @baratto_m @EnricoLetta Ma Magari saltasse tutto! Sono vent'anni che si fanno tutti i cazzi loro! Poi se non mi cre… - StankaMijuskov1 : RT @Cinzia08959905: Non è una foto di famiglia. È il compleanno di questa bella ragazza negli anni '70. Cosa c'è di strano? È il compleann… - edoludo : Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ne ha combinate talmente tante. Non è che perchè ha 90 anni o perché è emilio… - Lukas__2021 : RT @LiutoGiusto: Ieri sera ero in giro per la città con mia moglie e il cane. Incrociamo nostro figlio di 14 anni coi suoi amici. Lui ci ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli anni Usa: confermati 143 avvistamenti Ufo, ma non c'è prova che siano alieni Si parte dai dati raccolti negli ultimi 17 anni, esaminati da una speciale task force del Pentagono.prove che "le apparizioni" siano in realtà armi o altri veicoli sperimentati segretamente dagli ...

Stop ai furbetti del salario La riforma dello sport commentata dagli addetti ai lavori La riforma dello sport è ormai realtà e ...associazioni di rappresentanza chiedono fra l'altro di estendere la garanzia pubblica da sei anni a ...

In piazza, dagli anni Settanta al Covid, vi riconoscete? la Repubblica L'Europa ha un problema con l'inquinamento da droga Paesi Bassi e Belgio devono affrontare i rischi collegati allo smaltimento illegale delle sostanze chimiche usate per sintetizzare Mdma e anfetamine ...

Luciano Floridi: "Il sogno della Silicon Valley è finito" Eredità reale della rivoluzione digitale. Secondo il filosofo e docente alle università di Oxford e Bologna, è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto ...

Si parte dai dati raccolti negli ultimi 17, esaminati da una speciale task force del Pentagono.prove che "le apparizioni" siano in realtà armi o altri veicoli sperimentati segretamente...La riforma dello sport commentataaddetti ai lavori La riforma dello sport è ormai realtà e ...associazioni di rappresentanza chiedono fra l'altro di estendere la garanzia pubblica da seia ...Paesi Bassi e Belgio devono affrontare i rischi collegati allo smaltimento illegale delle sostanze chimiche usate per sintetizzare Mdma e anfetamine ...Eredità reale della rivoluzione digitale. Secondo il filosofo e docente alle università di Oxford e Bologna, è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto ...