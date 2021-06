Da Croce a Fidel Castro | quanto sono antiche e vaste le radici dell' omofobia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 giugno 2021) Il ddl Zan che nel 2021 dovrebbe trovare un accordo di massima in tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, al contrario continua a essere un testo divisivo. Testo che accende il dibattito oltrepassando gli emiciclie aule parlamentari e arrivando fin dentro al mondoa cultura eo spettacolo. E ovviamentea Chiesa. Per non parlare a livello europeoa contrapposizione tra i vertici Ue e l’Ungheria di Viktor Orbán per la pessima legge anti-Lgbtqi. In verità c’è poco da stupirsi. L’argomento è divisivo non soltanto per i dubbi sulla scrittura del testo di legge, sollevati da chi ...