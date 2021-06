Da Assen ad Assen, il destino di Rossi (Di sabato 26 giugno 2021) L’ultimo giro di giostra si sta avvicinando. Lo stanno dicendo un po’ tutti tranne il diretto interessato. Chissà perché, quando si parla di Valentino a parlare sono soprattutto gli altri. Qualche volta a sproposito, ma nello sport capita. In un paese con sessanta milioni di Roberti Mancini volete che non ci sia qualche decina di milioni di team manager del Vale nazionale, il miglior pilota a due ruote che l’Italia, anzi il mondo, abbia mai avuto sulle piste. E qui ci scusi Giacomo Agostini, un altro che grandissimo lo è stato davvero. Arrivando in Olanda, sulla pista di Assen dove Vale ha vinto per l’ultima volta 123 Gran premi e quattro anni fa, il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) L’ultimo giro di giostra si sta avvicinando. Lo stanno dicendo un po’ tutti tranne il diretto interessato. Chissà perché, quando si parla di Valentino a parlare sono soprattutto gli altri. Qualche volta a sproposito, ma nello sport capita. In un paese con sessanta milioni di Roberti Mancini volete che non ci sia qualche decina di milioni di team manager del Vale nazionale, il miglior pilota a due ruote che l’Italia, anzi il mondo, abbia mai avuto sulle piste. E qui ci scusi Giacomo Agostini, un altro che grandissimo lo è stato davvero. Arrivando in Olanda, sulla pista didove Vale ha vinto per l’ultima volta 123 Gran premi e quattro anni fa, il ...

