Covid, vaccini mRNA proteggono fino a 3 anni? (Di sabato 26 giugno 2021) La taskforce della Confederazione svizzera ha pubblicato un documento sugli effetti dei vaccini mRNA. Secondo lo studio, i vaccini Pfizer e Moderna potrebbero proteggere fino a 16 mesi dalle infezioni lievi, e fino a 3 anni da quelle gravi. Questo significa che la vaccinazione con entrambe le dosi di un vaccino mRNA, come Pfizer/Biontech o Moderna, porta a risposte da parte del sistema immunitario che sono da due a quattro volte maggiori rispetto a dopo l’infezione, questo è quanto afferma la task force. La durata della protezione cambia in base all’età. Nelle ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) La taskforce della Confederazione svizzera ha pubblicato un documento sugli effetti dei. Secondo lo studio, iPfizer e Moderna potrebbero proteggerea 16 mesi dalle infezioni lievi, ea 3da quelle gravi. Questo significa che la vaccinazione con entrambe le dosi di un vaccino, come Pfizer/Biontech o Moderna, porta a risposte da parte del sistema immunitario che sono da due a quattro volte maggiori rispetto a dopo l’infezione, questo è quanto afferma la task force. La durata della protezione cambia in base all’età. Nelle ...

